Военному пенсионеру в Екатеринбурге дали нормальную квартиру после вмешательства прокуратуры

Мужчина несколько лет прожил в доме. признанном ветхим жильем Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге пенсионер получил достойную квартиру после вмешательства военной прокуратуры. Мужчина до этого несколько лет жил в аварийном жилье, пока в ситуацию не вмешалось городское надзорное ведомство.

Оказалось, что военный пенсионер был признан гражданином, нуждающимся в улучшении жилищных условий, но продолжал проживать в аварийном многоквартирном доме на территории закрытого военного городка. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

В результате военный прокурор внес в адрес руководителя жилищного органа представление о необходимости устранения нарушения, после чего пенсионер получил квартиру.