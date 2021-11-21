В Екатеринбурге в ДТП пострадала 12-летняя девочка

Водитель иномарки не убедился в безопасности маневра и спровоцировал ДТП. Фото: отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге около 17:40 20 ноября на дублере Сибирского тракта произошло ДТП, в котором пострадала школьница.

По предварительным данным, водитель иномарки «Фольксваген поло» ехал в сторону Тюменского тракта. При перестроении в среднюю полосу он создал помеху для «Хундай Соната», ехавшей в попутном направлении.

- В результате ДТП пострадала 12 - летняя пассажирка автомобиля «Хундай Соната», девочка находилась на переднем пассажирском сиденье. Бригадой скорой медицинской помощи была осмотрена на месте ДТП, где ей поставлен диагноз – ушиб шейного отдела, - рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В аварии пострадал ребенок. Фото: отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Как выяснилось, «Фольксваген поло» управлял 28-летний мужчина со стажем вождения два года, ранее за нарушение ПДД он не привлекался. По его словам, он не убедился в безопасности маневра при перестроении в среднюю полосу.

На месте ДТП сотрудники ГАИ провели замеры и составили процессуальные документы.