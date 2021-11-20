ФК «Урал» сыграл вничью с «Крыльями Советов», выровняв счет на последней минуте игры

Игра завершилась вничью. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

20 ноября 2021 года на стадионе «Солидарность Арена» состоялся футбольный матч в рамках 15-го тура Тинькофф РПЛ между «Уралом» и «Крыльями Советов».

На 59-й минуте игры защитник ФК «Урал» Артем Мамин забил мяч в собственные ворота, из-за чего соперники из Самары вышли вперед. Однако на последней минуте игры полузащитник «Урала» Юрий Железнов сумел отправить мяч в ворота соперника, сравняв тем самым счет. Игра завершилась ничьей.

Итог игры позволил ФК «Урал» подняться на 15-е место в турнирной таблице, имея 12 очков в 15 играх.