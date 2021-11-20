Еще 37 человек скончались от коронавируса за сутки на Урале

С 30 октября 2021 года в Свердловской области введена система QR-кодов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 20 ноября 2021 года за сутки от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области погибли еще 37 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале превысило 8 тысяч человек.

Также за сутки диагноз коронавирус подтвердился у 749 человек, что стало новым рекордом. С начала пандемии COVID-19 в Свердловской области заболели 171 242 человека. Из которых 66 059 приходятся на Екатеринбург.

В регионе с 30 октября 2021 года введена система QR-кодов, при помощи которых созданы зоны, свободные от коронавируса.