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Здоровье20 ноября 2021 12:03

Еще 37 человек скончались от коронавируса за сутки на Урале

За сутки диагноз COVID-19 поставили 749 жителям региона
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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С 30 октября 2021 года в Свердловской области введена система QR-кодов

С 30 октября 2021 года в Свердловской области введена система QR-кодов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 20 ноября 2021 года за сутки от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области погибли еще 37 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале превысило 8 тысяч человек.

Также за сутки диагноз коронавирус подтвердился у 749 человек, что стало новым рекордом. С начала пандемии COVID-19 в Свердловской области заболели 171 242 человека. Из которых 66 059 приходятся на Екатеринбург.

В регионе с 30 октября 2021 года введена система QR-кодов, при помощи которых созданы зоны, свободные от коронавируса.