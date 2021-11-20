Названа победительница конкурса «Главная мама Екатеринбурга-2021»

39-летняя Екатерина Дьячкова (слева) воспитывает двух дочерей. Фото: официальный Instagram конкурса

В Екатеринбурге в 17-й раз выбрали главную маму города. В этот раз победу в ежегодном конкурсе одержала 39-летняя Екатерина Дьячкова, которая воспитывает двух дочерей. Хобби победительницы 2021 года – путешествия по родному краю и спорт.

Звание первой вице-мисс конкурса получил Юлия Варгас, которая воспитывает одного ребенка, второй вице-мисс стала Дарья Безгодова, тоже мама двух дочек.

«Миссис Интернет» на этот раз стала 32-летняя мама троих детей Дарья Орлова.

За победу в конкурсе «Главная мама Екатеринбурга» в 2021 году боролись 44 претендентки в возрасте от 24 до 50 лет.