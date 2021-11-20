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Происшествия20 ноября 2021 9:46

В Екатеринбурге вспыхнула автомастерская в районе АЗС

На месте работают спасатели
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Несколько пожарных расчетов ведут борьбу с огнем

Несколько пожарных расчетов ведут борьбу с огнем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу днем, 20 ноября, жители Эльмаша сообщили в социальных сетях о пожаре в автомастерской, которая расположена по улице Старых Большевиков в районе АЗС. Они же вызвали на место ЧП пожарную службу. Уже через 6 минут на место ЧП прибыли первые пожарные расчеты.

- В ходе разведки установлено, что на площади 30 квадратных метров горит здание автомастерской, внутри которой находится легковой автомобиль. Тушение пожара осложнялось сильной задымленностью, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На месте работают семь единиц пожарной техники, а также 14 человек личного состава. В 14 часов открытое горение удалось ликвидировать, сейчас идет проливка конструкций.