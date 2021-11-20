Где поставить прививку от коронавируса в Екатеринбурге 20 и 21 ноября

Вакцинация в Екатеринбурге продолжается Фото: Ксения Высотина

В Екатеринбурге продолжают работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Они работают в выходные 20 и 21 ноября. Оперштаб информирует о том, где поставить прививку от коронавируса в эти выходные в уральской столице.

Цирк, улица 8 Марта, 43, с 10 до 19 часов

ТЦ «Омега», проспект Космонавтов, 41, с 10 до 19 часов

ТРЦ «Гринвич», улица 8 Марта, 46, с 10 до 19 часов

ТРК «Глобус», улица Щербакова, 4, только 20 ноября с 10 до 18 часов

ТРЦ VEER Mall, проспект Космонавтов, 108д, с 10 до 19 часов

ТЦ «Мега», улица Металлургов, 87, с 9 до 20 часов

ТРЦ «Алатырь», улица Малышева, 5, с 10 до 19 часов

ТЦ «Максидом», улица Тверитина, 45, с 12 до 19 часов

ТЦ «Дирижабль», улица Шварца, 17, с 12 до 18 часов

ТРК «Парк Хаус», улица Сулимова, 50, только 20 ноября с 10 до 19 часов

ЖК по улице Мехренцева, 38, офис на 1 этаже, с 10 до 19 часов

Аэропорт «Кольцово», площадь Бахчиванджи, 1, Термина внутренних авиалиний, 1 этаж. Помещение здравпункта, с 10 до 19 часов.

Гипермаркет «Сима-Ленд», улица Черняховского, 86/12, 1 этаж, с 10 до 19 часов

ТРЦ «Кировский», переулок Сиреневый бульвар, только 20 ноября с 14 до 19 часов.