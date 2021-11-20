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Происшествия20 ноября 2021 3:49

В Екатеринбурге потушен пожар в цеху по обработке дерева

Площадь пожара составила 1 300 квадратных метров
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Огонь распространился на площади в 1 300 "квадратов". Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Огонь распространился на площади в 1 300 "квадратов". Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 20 ноября горел большой цех по обработке дерева, расположенный на улице Бурильщиков. Огонь распространился на площади 1 300 квадратных метров.

На территории цеха горело рабочее оборудование и готовая продукция. На место прибыло несколько пожарных расчетов, к месту пожара проложили три магистральных линии общей протяженностью 1 080 метров, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

В 02:48 огонь удалось локализовать, а в 03:35 – ликвидировать открытое горение. До утра спасатели проводили проливку и разбор сгоревших конструкций. Никто в результате пожара не пострадал.