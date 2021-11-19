Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт19 ноября 2021 17:48

Уральский боец Петр Ян подпишет с UFC новый контракт

По действующему соглашению у него остался только один поединок
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Планируется, что уралец подпишет соглашение в ближайшем месяце

Планируется, что уралец подпишет соглашение в ближайшем месяце

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский боец и чемпион UFC Петр Ян подпишет с лигой еще один контракт. По действующему соглашению у спортсмена остался всего один поединок, а это значит, что в ближайшем будущем начнутся переговоры о новых условиях для сотрудничества.

- Сейчас у меня остался один поединок. И в принципе, когда у тебя остается один бой, UFC начинает вести переговоры. Контракт на четыре боя, что касается условий, то я пока ничего не знаю. Но хотелось бы подписать ребят, которые, может быть, даже подрастя на одном турнире, готовятся вместе, - заявил по время пресс-конференции сам Петр Ян.

Планируется, что уралец подпишет соглашение в ближайшем месяце. Личной просьбой к менеджменту лиги стало подписание в UFC одноклубников Петра Яна – Дениса Лаврентьева и Ильяса Хамзина.