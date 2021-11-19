Уральский боец Петр Ян подпишет с UFC новый контракт

Планируется, что уралец подпишет соглашение в ближайшем месяце Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский боец и чемпион UFC Петр Ян подпишет с лигой еще один контракт. По действующему соглашению у спортсмена остался всего один поединок, а это значит, что в ближайшем будущем начнутся переговоры о новых условиях для сотрудничества.

- Сейчас у меня остался один поединок. И в принципе, когда у тебя остается один бой, UFC начинает вести переговоры. Контракт на четыре боя, что касается условий, то я пока ничего не знаю. Но хотелось бы подписать ребят, которые, может быть, даже подрастя на одном турнире, готовятся вместе, - заявил по время пресс-конференции сам Петр Ян.

Планируется, что уралец подпишет соглашение в ближайшем месяце. Личной просьбой к менеджменту лиги стало подписание в UFC одноклубников Петра Яна – Дениса Лаврентьева и Ильяса Хамзина.