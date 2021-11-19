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Спорт19 ноября 2021 16:51

Хоккейный клуб «Автомобилист» прервал серию поражений, разгромив хабаровский «Амур»

Встреча, проходившая на домашней арене, завершилась со счетом 4:0
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Сегодняшняя победа позволила «Автомобилисту» получить два очка и подняться на шестую строчку восточной конференции

Сегодняшняя победа позволила «Автомобилисту» получить два очка и подняться на шестую строчку восточной конференции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» прервал серию поражений, которая длилась четыре матча, и разгромил на домашней арене хабаровский «Амур», встреча, проходившая в КРК «Уралец» завершилась со счетом 4:0.

В составе нашей команды дублем отличился Алексей Макеев, обе шайбы он забросил в первом периоде с разницей в 10 минут. На 35 минуте Степен Хрипунов довел счет до разгромного, а еще через восемь минут Шейн Принс реализовал большинство и установил окончательный счет в матче.

Сегодняшняя победа позволила «Автомобилисту» получить два очка и подняться на шестую строчку восточной конференции. В активе команды 31 балл в 30 сыгранных матчах. Следующую игру подопечные Билла Питерса проведут против магнитогорского «Металлурга».