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Общество19 ноября 2021 16:15

Евгений Куйвашев объяснил, зачем переболевшим коронавирусом нужна прививка

Глава региона заверил, что прививка позволяет обеспечить человеку защиту на полгода
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По словам главы региона, медицинское научное сообщество еще не определило маркер, который свидетельствует, что у переболевшего есть достаточный уровень антител

По словам главы региона, медицинское научное сообщество еще не определило маркер, который свидетельствует, что у переболевшего есть достаточный уровень антител

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил уральцам, зачем переболевшим коронавирусом нужна прививка. По словам главы региона, медицинское научное сообщество еще не определило маркер, который свидетельствует, что у переболевшего есть достаточный уровень антител.

- А вот об эффекте от вакцинации и эпидемиологи говорят с уверенностью: прививка позволяет обеспечить человеку защиту в среднем на полгода. Врачи не фиксируют никаких осложнений, когда человек с антителами сделал прививку, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Ранее глава региона во время общения со своими подписчиками в социальной сети сообщил, что снимать ограничительные меры с работы общепита по ночам пока преждевременно. К главе региона обратились уральцы, которых интересует, когда заведения смогут работать с 23:00 до 06:00.