В Серове транспортные полицейские поймали рецидивиста с наркотиками

Во время задержания уралец попытался незаметно избавиться от запрещенных веществ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове транспортные полицейские задержали 51-летнего рецидивиста, который перевозил наркотики. Известно, что ранее уральца судили за совершение кражи, грабежа, склонение к употреблению наркотических средств. Злоумышленника поймали 13 ноября во время проведения оперативных мероприятий.

- При проведении личного досмотра полицейские обнаружили у мужчины синтетическое наркотическое вещество, массой 0,4 грамма, включенное в список наркотических средств, подлежащих контролю на территории России, - сообщили в транспортной полиции по УрФО.

Во время задержания уралец попытался незаметно избавиться от запрещенных веществ, однако полицейские это заметили и пресекли его намерения. Установлено, что наркотик мужчина приобрел в интернете на одном из сайтов теневой сети. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»