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Общество19 ноября 2021 14:38

В Серове транспортные полицейские поймали рецидивиста с наркотиками

Злоумышленника задержали 13 ноября во время проведения оперативных мероприятий
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Во время задержания уралец попытался незаметно избавиться от запрещенных веществ

Во время задержания уралец попытался незаметно избавиться от запрещенных веществ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове транспортные полицейские задержали 51-летнего рецидивиста, который перевозил наркотики. Известно, что ранее уральца судили за совершение кражи, грабежа, склонение к употреблению наркотических средств. Злоумышленника поймали 13 ноября во время проведения оперативных мероприятий.

- При проведении личного досмотра полицейские обнаружили у мужчины синтетическое наркотическое вещество, массой 0,4 грамма, включенное в список наркотических средств, подлежащих контролю на территории России, - сообщили в транспортной полиции по УрФО.

Во время задержания уралец попытался незаметно избавиться от запрещенных веществ, однако полицейские это заметили и пресекли его намерения. Установлено, что наркотик мужчина приобрел в интернете на одном из сайтов теневой сети. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»