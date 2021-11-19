Свердловский суд не стал отменять систему QR-кодов в регионе

Суд отказался поддерживать юриста Ивана Волкова, но тот намерен продолжить борьбу Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 ноября 2021 года в Свердловском областном суде состоялось заседание по иску юриста Ивана Волкова к руководству региона. Волков не согласился с введением системы QR-кодов на Среднем Урале, посчитав, что эта ограничительная мера нарушает права граждан.

Вместе с Иваном Волковым в суд пришла большая группа поддержки, которые подали свои иски против QR-кодов. В итоге судья принял их как один коллективный иск.

Заседание продолжалось несколько часов, после чего прокуратура выразила точку зрения, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим указом №100 не нарушал права граждан, так как в регионе сложная ситуация из-за заболеваемости коронавирусом. Поэтому он имел право на введение системы QR-кодов.

Иван Волков, в свою очередь, сказал, что в регионе не были введены ни режим ЧС, ни режим ЧП, поэтому введения системы QR-кодов не обосновано. Однако по итогам заседания судья Свердловского областного суда принял решение в отклонении иска: действия свердловских властей были признаны обоснованными, а решения губернатора – правильными.

- Свердловский областной суд решил - коллективный иск о признании недействующим указа 100 УГ оставить без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

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