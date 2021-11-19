Власти Свердловской области прогнозируют экономический рост

Экономика города и области в ближайшие годы подрастет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области прогнозируют рост экономики в регионе. Об этом сообщила заместитель министра экономики и территориального развития региона Анна Ускова во время заседания комиссии по бюджету.

По словам Усковой, ситуация может начать развиваться по базовому и консервативному сценарию. Во время разработки проекта за основу взяли первый вариант. Согласно ему, среднегодовые темпы роста экономики Свердловской области в 2022-2024 годах составят 3,7%, а валовый внутренний продукт составит 3 триллиона 386 миллиардов рублей.

В сельскохозяйственной сфере рост производства продукции будет насчитывать 0,8% (в сопоставимых ценах), а оборот розничной торговли — 4,5%.