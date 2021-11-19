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Общество19 ноября 2021 14:07

На Урале жители пожаловались на работодателей, которые не предоставляют отгулы после вакцинации

Глава региона заявил, что обязать конкретного руководителя предоставить выходные невозможно
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По словам главы региона, такая рекомендация была предложена президентом Российской Федерации

По словам главы региона, такая рекомендация была предложена президентом Российской Федерации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области объяснил, почему не все уральцы могут получить пару выходных после вакцинации от коронавируса. По словам главы региона, такая рекомендация была предложена президентом Российской Федерации, при этом документ уже был подготовлен.

- Лично я такие рекомендации тоже поддерживаю. Но обязать какого-то конкретного руководителя гарантированно предоставить вам отгулы, конечно, невозможно, - сообщил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Ранее губернатор Свердловской области во время общения со своими подписчиками в социальной сети Instagram сообщил, что снимать ограничительные меры с работы общепита по ночам пока преждевременно. К главе региона обратились уральцы, которых интересует, когда заведения смогут работать с 23:00 до 06:00.