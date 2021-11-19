Росгвардия ответила на обвинения Николая Коляды

Драматург заявил, что сотрудники ведомства хватали за руки и снимали на видео актера его театра, который не сразу надел маску Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росгвардия по Уральскому округу ответила на обвинения драматурга Николая Коляды. Он рассказал, что сотрудники ведомства 15 минут унижали актера его театра за то, что он не сразу надел маску в магазине.

- В одном из торговых центров столицы региона сотрудники ведомства сделали замечание об отсутствии маски указанному посетителю и попросили надеть средство защиты органов дыхания. Мужчина надел маску и продолжил посещение торгового центра, - заявили «КП Екатеринбург» в Росгвардии.

Ранее на своей странице в Facebook Николай Коляда рассказал, что его актер пришел в магазин электроники. Там продавец попросил его надеть маску, и мужчина послушно это сделал. Однако после этого, по словам драматурга, из-за стоек вышли трое мужчин, которые начали снимать происходящее на камеру и хватать актера за руки.

Также Коляда заявил, что неизвестные угрожали актеру судом и требовали показать паспорт. Он отметил, что артист несколько раз извинился, но паспорт показал не сразу. Двое из мужчин представились сотрудниками Росгвардии. По словам драматурга, его подопечного отпустили только тогда, когда он сказал, что работает в «Коляда-Театре» и торопится на репетицию.

Кроме того, Коляда опубликовал сообщение, которое ему якобы прислала Росгвардия. В нем ведомство говорит, что их сотрудников в магазине не было. Произошедшее драматург назвал унижением.

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