В Нижнем Тагиле продолжает снижаться количество жителей

Однако к 2024 году власти ждут увеличение трудоспособного населения Фото: Лев ИСТОМИН

К 2024 году количество жителей в Нижнем Тагиле сократиться на 1,5% - с 347 до 342 тысяч человек. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на прогноз социально-экономического развития города от мэрии.

По данным на 1 января 2020 года, в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 353,5 тысячи человек постоянного населения. При этом к началу 2021 года количество горожан уменьшилось до 347,1 тысячи. Таким образом, с 2020 по 2024 годы население Нижнего Тагила сократится на девять тысяч человек.

Кроме того, в городе с каждым годом уменьшается количество детей. По прогнозу, к 2024 году число несовершеннолетних от трех до семи лет снизится с 17,7 до 14,9 тысячи человек. А количество детей с восьми до 17 лет сократится с 43,7 до 42,9 тысячи.

Также в городе становится все меньше трудоспособных граждан. Это происходит, так как рабочие места сокращаются из-за пандемии коронавируса. В 2022 году, по прогнозу мэрии, эта категория граждан уменьшится еще на тысячу человек. Показатель будет доходить до 191 тысячи горожан. Однако к 2024 году власти ждут увеличение трудоспособного населения до 192,6 тысячи человек.

При этом количество пенсионеров в Нижнем Тагиле к 2024 году должно сократиться с 91,1 до 87,2 тысячи.

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