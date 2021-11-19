Пункты вакцинации в Свердловской области анонсировали рост желающих привиться от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пункты вакцинации в Свердловской области анонсировали рост желающих привиться от коронавируса. Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Александр Харитонов призвал жителей региона ознакомиться с графиком и вакцинироваться как можно скорее.

- Не забывайте, что во всех медицинских учреждениях области продолжают работать прививочные кабинеты, отдельные территории увеличили число выездных пунктов вакцинации, – сообщил Александр Харитонов.

Также губернатор Свердловской области показал подписчикам QR-код, который подтверждает то, что глава региона дважды прошел вакцинацию. Скриншот своего «кода-пропуска» Евгений Куйвашев опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области