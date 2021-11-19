Во время исследования были найдены бланки воинских медальонов, на которых была фамилия свердловчанина из села Горбунова под Нижним Тагилом. Фото: скан документа

Свердловская полиция ищет родственников погибшего солдата Красной Армии Николая Васильевича Полуэктова. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

20 июля 2021 года в Калужской области поисковой отряд «Тринза» обнаружил останки нескольких солдат, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Во время исследования были найдены бланки воинских медальонов, на которых была фамилия свердловчанина из села Горбунова под Нижним Тагилом.

- Николай Васильевич Полуэктов, 1910 года рождения. У него была жена Иванова Александра Владимировна. В дальнейшем представителями поискового отряда установлено, что у Николая Васильевича и Ивановой А.В был совместный сын и родной брат, - рассказали в ведомстве.

Организация ветеранов «Боевое братство» обратилась к полиции, чтобы найти родственников погибшего.

Всем, кому что-либо известно о возможных родственниках Николая Васильевича Полуэктова или его жены Ивановой Александры Владимировны, просьба сообщить телефонам в Нижнем Тагиле: 8 (3435) 41-19-27, 41-19-62 или по номеру: 8-912-689-91-61.