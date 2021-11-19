Губернатор Свердловской области рассказал, когда общепит сможет возобновить ночную работу

К главе региона обратились уральцы, которых интересует, когда заведения смогут работать с 23:00 до 06:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области во время общения со своими подписчиками в социальной сети Instagram сообщил, что снимать ограничительные меры с работы общепита по ночам пока преждевременно. К главе региона обратились уральцы, которых интересует, когда заведения смогут работать с 23:00 до 06:00.

- Ограничения снимем как только увидим, что эпидситуация меняется к лучшему. Сейчас, когда ежесуточно фиксируем больше 700 новых случаев заболевания, об этом говорить рано, - написал губернатор на своей странице.

Евгений Куйвашев добавил, что руководство будет советоваться с экспертами-иммунологами, санитарными врачами и эпидемиологами, чтобы улучшить ситуацию в регионе. Ранее он заверил жителей региона в том, что при демонстрировании QR-кода и сверке их с паспортом личным данным жителей не угрожает никакая опасность. К главе региона обратился подписчик, который негодует из-за того, что его обязали предъявлять личные документы каждому охраннику в торговом центре.