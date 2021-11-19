Полиция провела рейд по нелегальным мигрантам в Верхней Пышме и Среднеуральске

Полицейские направили пять материалов для возбуждения уголовных дел Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме и Среднеуральске полицейские провели рейд по нарушению миграционного законодательства и составили 21 административный протокол. Об этом сообщает МО МВД «Верхнепышминский».

- Выявлено 21 административное правонарушение миграционного законодательства, из них 16 за нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории РФ и пять за нарушение правил привлечения иностранных работников, - говорится в сообщении.

Кроме того, стражи порядка направили четыре материала для возбуждения уголовных дел за фиктивную постановку на учет мигрантов по месту проживания. Один материал был направлен на возбуждение дела за фиктивную регистрацию.

Всего стражи порядка проверили 256 иностранных граждан и тех, у кого нет гражданства. Полицейские посетили больше 50 объектов, где могли быть нелегальные мигранты. Из них девять – строящиеся здания, восемь – объекты торговли. Помимо этого, проверки прошли в 11 местах компактного проживания мигрантов.

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