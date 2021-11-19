Оркестр филармонии Екатеринбурга выступит в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве

Концерт состоится 24 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На следующей неделе в Москве в Концертном зале имени П.И. Чайковского будет выступать оркестр из нашей екатеринбургской филармонии. Концерт состоится 24 ноября.

- Для нашего оркестра каждое выступление перед московской публикой – это и очередной творческий экзамен, и огромная радость общения, как с новыми, так и со своими постоянными столичными слушателями, - рассказывают представители Уральского академического филармонического оркестра.

Причем на концерте с нашим оркестром выступит еще и один из самых востребованных и популярных пианистов наших дней – Борис Березовский. Программа будет состоять из произведений композиторов Сергея Рахманинова и Дмитрия Шостаковича.