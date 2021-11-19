В Нижнем Тагиле подростки распылили слезоточивый газ в очереди на вакцинацию

Фото: пресс-служба ГБ №1.

Очередной эпизод, касающийся создания препятствия по вакцинации произошел сегодня в Нижнем Тагиле. В поликлинике № 1 два хулигана пустили слезоточивый газ в коридоре поликлиники, где сидели люди в очереди на прививку от COVID-19. Подростки распылили его из баллончиков в коридоре поликлиники сегодня днем, 19 ноября около 14:00.

Сотрудники поликлиники почувствовали удушливый запах и начали немедленно эвакуировать посетителей. Затем, врачи проветривать помещение.

- Благодаря оперативной работе службы безопасности учреждения один из нарушителей был задержан, вызван наряд вневедомственной охраны и представители ПДН. Работа поликлиники была быстро возвращена в прежний режим, - прокомментировала «КП – Екатеринбург» пресс-секретарь городской больницы №1 Алена Усатова.

Также она добавила, что работу поликлиники быстро возобновили. Из числа пациентов пострадавших не было. Медицинскую помощь оказали только одной женщине. После всех необходимых манипуляций, ее отпустили домой.

Полиция Нижнего Тагила разбирается в произошедшей ситуации.

- В настоящее время несовершеннолетние установлены. С ними работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 17, - прокомментировали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, что на этой неделе Нижний Тагил уже оказывался в центре внимания. Накануне, в поликлинике № 2 неизвестные украли крупную партию вакцины «Спутник V».