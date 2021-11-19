Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 12:45

Евгений Куйвашев напомнил, что личным данным жителей ничего не угрожает при проверке QR-кода

Уральцы негодуют из-за того, что их заставляют показывать данные своих паспортов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Уральцы негодуют из-за того, что их заставляют показывать данные своих паспортов

Уральцы негодуют из-за того, что их заставляют показывать данные своих паспортов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области заверил жителей региона в том, что при демонстрировании QR-кода и сверке их с паспортом личным данным жителей не угрожает никакая опасность. К главе региона обратился подписчик, который негодует из-за того, что его обязали предъявлять личные документы каждому охраннику в торговом центре.

- Речь идет лишь о том, чтобы сверить инициалы документа с данными в сертификате о прививке. Вы не должны даже передавать документ в руки охраннику. Кстати, показать можно даже не паспорт, а, например, права, - написал Евгений Куйвашев на своей страничке в Instagram.

Ранее глава Свердловской области показал подписчикам QR-код, который подтверждает то, что глава региона дважды прошел вакцинацию. Скриншот своего «кода-пропуска» Евгений Куйвашев опубликовал на своей странице в социальных сетях.