Евгений Куйвашев напомнил, что личным данным жителей ничего не угрожает при проверке QR-кода

Уральцы негодуют из-за того, что их заставляют показывать данные своих паспортов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области заверил жителей региона в том, что при демонстрировании QR-кода и сверке их с паспортом личным данным жителей не угрожает никакая опасность. К главе региона обратился подписчик, который негодует из-за того, что его обязали предъявлять личные документы каждому охраннику в торговом центре.

- Речь идет лишь о том, чтобы сверить инициалы документа с данными в сертификате о прививке. Вы не должны даже передавать документ в руки охраннику. Кстати, показать можно даже не паспорт, а, например, права, - написал Евгений Куйвашев на своей страничке в Instagram.

Ранее глава Свердловской области показал подписчикам QR-код, который подтверждает то, что глава региона дважды прошел вакцинацию. Скриншот своего «кода-пропуска» Евгений Куйвашев опубликовал на своей странице в социальных сетях.