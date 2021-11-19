В екатеринбуржских ТЦ открылись центры по вопросам, связанным с COVID-19

Точки откроются в трех торговых центрах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТЦ Екатеринбурга открылись центры по вопросам, связанным с COVID-19. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Работа специальных центров начнет 19 ноября. Там волонтеры проконсультируют свердловчан по вопросам QR-кодов, прививок от коронавируса и так далее. На следующей недели такие центры откроются в других мобильных пунктах вакцинации.

- Волонтеры и раньше помогали тем, что пришел на прививку, но сейчас у них появились рабочие места, где при необходимости даже можно будет распечатать QR-код. Удобно для тех, кто не пользуется мобильными приложениями, - рассказал Куйвашев.

Напомним, что QR-коды начали действовать в торговых центрах с 30 октября. Указ о введении новых ограничений для борьбы с коронавирусом в регионе подписал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.