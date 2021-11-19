Губернатор Свердловской области показал подписчикам свой QR-код о вакцинации

QR-код подтверждает то, что глава региона дважды прошел вакцинацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области показал подписчикам QR-код, который подтверждает то, что глава региона дважды прошел вакцинацию. Скриншот своего «кода-пропуска» Евгений Куйвашев опубликовал на своей странице в социальных сетях.

- Традиционно отвечаю на ваши вопросы. Евгений, а вы-то сами поставили себе чудо укольчик? – Конечно. Я прививался дважды, и когда придет время, привьюсь в третий раз. Чего и вам желаю. А чтобы не было сомнений, показываю вам свой QR-код, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Напомним, в Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 743 новых случая заражения коронавирусом, из которых 115 приходятся на столицу Среднего Урала. Этот показатель стал рекордным для региона за всю историю пандемии.