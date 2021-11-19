Строители закроют движение по ЕКАД в районе Компрессорного

Участок будет закрыт с 22 по 24 ноября и вечером 25 ноября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Строители перекроют в ноябре движение транспорта по Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) в районе микрорайона Компрессорный. Об этом сообщает мэрия.
- Это необходимо для строительства путепровода над железнодорожными путями, - говорится в сообщении.
Движение перекроют специалисты ООО «Мостстройпроект». Участок будет закрыт с 22 по 24 ноября с 21:50 до 23:00. Также там нельзя будет проехать 25 ноября с 21:30 до 22:30.
Объехать участок, где будет проходить строительство, можно будет по Тюменскому тракту, улицам Трактовой, Реактивной, Испытателей и Бахчиванджи. Также объезд будет организован по переулку Боковому и Кольцовскому тракту.
Ранее стало известно, что движение по улице Сурикова в Екатеринбурге перекроют на 1,5 года. Проехать нельзя будет по участку дороги от улицы Авиационной до переулка Златоустовского. Движение ограничат с 8 ноября 2021 года по 7 апреля 2023 года. Закрытие будет связано со строительством водопровода, тепловой сети и бытовой канализации.
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