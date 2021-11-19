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Общество19 ноября 2021 12:00

Уральские синоптики рассказали, как долго в регионе продержится оттепель

Столбики термометра остановились на четыре градуса выше нормы
Анастасия БАШКИРЦЕВА
К выходным в Свердловскую область пришла оттепель

К выходным в Свердловскую область пришла оттепель

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские синоптики рассказали, как долго в регионе продержится плюсовая температура. По данным Гидрометцентра в Свердловской области в ближайшие выходные и в первые дни предстоящей недели ожидается температура на 4 градуса выше нормы, днем местами может повышаться до слабой оттепели +1°.

- По сравнению с первой декадой стало холоднее на 4-6°, снежный покров высотой 3-8 сантиметра лег во всем регионе, в северных районах Свердловской области, Пермского края его толщина 18-20 сантиметров, - рассказали в ведомстве.

Начиная с 25 ноября, в регион поступит порция холодного арктического воздуха, температура понизится ночью до -13,-18, днем до -8,-13.

Напомним, что синоптики пообещали свердловчанам потепление. Ожидается изморозь и местами небольшой снег.