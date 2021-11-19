Уральский владелец «Елисея» закрыл свой магазин на Бебеля

Торговая точка на улице Викулова тоже скоро закроется. Фото: сервис Яндекс.Карты

Уральский владелец «Елисея» Александр Оглобин закрыл свой магазин на Бебеля, об этом он сообщил «КП-Екатеринбург». Именно с этой торговой точки в 2000 году началась история этой торговой сети. Предпринимателю пришлось закрыть ее из-за низкой рентабельности.

- Идет закономерный процесс, из-за которого многие региональные магазины сейчас прекращают работу. Мы исходим из экономики, закрывая магазины, которые приносят меньше доходов, - объяснил Александр Оглобин.

Бизнесмен добавил, что магазины «Елисей» на улицах Волгоградская и Бажова тоже закрыли, а на месте бывшего магазина на Бебеля появится «Монетка». Добавим, что по информации «КП-Екатеринбург» «Елисей» на улице Викулова,42 тоже скоро прекратит работу.

Ранее в Екатеринбурге из-за системы QR-кодов закрылось популярное бистро «Китай-Китай». Вход по «пропускам» резко сократил трафик посетителей.