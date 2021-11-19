В Первоуральске охранник детского сада избил палкой хаски на глазах у детей

Фото: приют для бездомных животных Первоуральска

Очередное несчастье произошло с собакой породы хаски в Первоуральске. Там в одном из детских садов охранник избил животное. Как сообщили очевидцы, мужчина был недоволен тем, что животное прибежало в детсад. Затем, он загнал собаку в угол и стал ее избивать палкой. Волонтеры приехали и забрали, пострадавшую хаски на лечение в Екатеринбург. Она поступила в екатеринбургский приют сегодня, 19 ноября.

- Избил охранник детского сада, на глазах у детей. Судя по травмам головы, бил палкой, - пишет фонд защиты животных «Счастье в дом».

В екатеринбургском приюте подтвердили информацию о том, что у собаки травмы. В настоящий момент, раненое животное находится на лечении в клинике. В приюте для бездомных животных Первоуральска рассказали, что они ищут очевидцев произошедшего. Волонтеры нашли пострадавшую собаку недалеко от детского сада № 37.

В первоуральском детском саду № 37, который расположен по адресу Юбилейная, 9а на территории садика охранник видел собаку. Однако, животное он просто спугнул.

- Он сказал, что собака действительно подходила на крыльцо детского сада. И действительно, ее за пределы детского сада выставлял. Она была уже раненая и вся в крови. Но он ее не трогал ничем и не бил, это видно на камерах. Мы не можем пустить ее на территорию, потому что здесь дети, и это может быть опасно для них. Мы не можем знать, откуда она пришла и как попала на территорию. Я поручила охраннику посмотреть, как собака оказалась в детском саду, - рассказала заместитель директора детского сада № 37 Любовь Сафронова.

За последние недели, екатеринбургские волонтеры приюта приняли 12 новых собак.