В 50 километрах от Сургута начался падеж свиней

Падеж свиней начался в Сургутском районе ХМАО Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 18 ноября в Сургутском районе ХМАО по решению губернатора введен карантин из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Падеж животных начался в фермерском хозяйстве «Капсамун», расположенном в 49 километров от Сургута.

Ветеринары взяли у животных анализы и отправили их на исследование. Результаты должны поступить в течение нескольких часов. Об этом сообщает информационный сайт ugra-news.ru.

Сейчас в зоне риска находятся само фермерское хозяйство, а также территория в радиусе пяти километров от него. Под пристальное внимание специалистов попали поселения Солнечный, Белый Яр, Сайгатина, Барсово, поселок Юганьская Обь. Здесь круглосуточное дежурство несет ветеринарная служба.

Африканская чума свиней опасна только для животных, для людей опасности она не представляет.