Сотрудник «Атомстройкомплекса» построил для своей дочери… новую школу!

Азат Айсин с дочерью Лейсан в новом здании школы №80. Фото: Егор Соловьев

Азат Айсин – коренной житель Уралмаша. В школе №80 он учился с 1 по 9 класс. И закончил её в 2001 году. Как только вернулся из армии, устроился на работу в «Атомстройкомплекс». Тогда он даже представить не мог, что судьба вновь сведёт его с родной школой. Во время строительства нового здания Азат и его бригада занимались разводкой силовых сетей. Розетки, светильники, электрощитовые – в ультрасовременном здании их более чем предостаточно, так что справляться приходилось с гигантскими объёмами.

Старое здание школы №80. Архивное фото

Напомним, эту школу постройки 1936 года сначала признали аварийной, и после нескольких лет простоя – снесли. Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» спроектировали и строили новое здание 80-й школы. На площадку строители вышли летом 2018 года. Тогда дочь Азата Лейсан как раз пошла в первый класс, но два года ей пришлось учиться в стеснённых условиях. Пока шла реконструкция, школа располагалась на базе соседнего учебного заведения. Именно поэтому Лейсан всегда интересовалась у папы о том, как дела на работе и всегда была в курсе строительного процесса. Папа показывал ей фото, и они вместе считали дни до открытия нового здания.

Школа 80 сегодня . Фото: Роман Арыкин

Электромонтажник Азат Айсин помнит каждый сантиметр на потолке постройки. Например, в актовом зале всё пространство было в высоких металлических лесах. Для того, чтобы установить огромные светильники для освещения сцены, рабочим пришлось изрядно попотеть.

- Когда все смонтировали, закончили чистовую отделку и зажгли светильники, то так красиво стало, что мне захотелось снова вернуться в школу, - с улыбкой вспоминает папа Лейсан.

Девочка в восторге и от новой школы, и от того, что построила компания, в которой работает отец. Она считает, что сейчас учится в лучшей школе в городе, куда приходит из дома пешком всего за десять минут. Ученики и учителя обживаются в новом здании третий месяц. Но эмоции переполняют их до сих пор.

Лейсан нравится новая школа! Фото: Егор Соловьев

- Мне здесь очень нравится, очень всё красиво. Больше всего нравится сцена в актовом зале. Она такая большая! Классную школу построил мой папа и компания «Атомстройкомплекс»

Лейсан занимается в кружке танцев и, конечно, мечтает выступить на большой сцене актового зала родной школы. Ведь своей технической начинкой он не уступает лучшим городским театрам. Ещё в школе предусмотрен блок для первоклассников со спальнями, современная библиотека, где книги выдаёт и принимает компьютер, а также автоматизированный мультимедийный класс.

В школе №80 чтят историю своего образовательного учреждения. И рады, что стали свидетелями нового этапа её развития.