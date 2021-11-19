В Нижнем Тагиле проспект Ленинградский благоустроят за 224 миллиона

Фото: проектная документация

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который возьмется благоустраивать Ленинградский проспект. Об этом пишет TagilCity.ru. По данным издания. Мэрия готова заплатить за работы 224 миллиона рублей.

Благоустроить планируется проспект на нечетной стороне. Во время работ подрядчик должен будет заменить покрытие тротуаров и переходов, установить освещение, камеры видеонаблюдения и обустроить велодорожки и парковочные места. Кроме того, на проспекте должны высадить кустарники и 111 деревьев.

Начало работ запланировано на 15 апреля 2022 года, окончание - 30 сентября 2025 года. Работы будут проводиться в три этапа. Сначала строители благоустроят участок от улицы Зари до проезда между домами № 95 и № 103, затем - до улицы Чайковского. В последнюю очередь отремонтируют территорию от улицы Чайковского до проспекта Дзержинского.