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Происшествия19 ноября 2021 10:49

В Серове во время пожара в многоэтажном доме погибла женщина

Тело обнаружили пожарные во время тушения
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Пожар в Серове произошел 18 ноября

Пожар в Серове произошел 18 ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове во время пожара в многоэтажном доме погибла женщина. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщает ГУ МЧС Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило 18 ноября в 18:52. В многоэтажном доме на улице Февральской революции в квартире на втором этаже загорелись личные вещи. До приезда пожарных эвакуировались 6 человек.

- В ходе тушение было обнаружено тело женщины, - рассказали в ведомстве.

Пламя было потушено в 18:59. Напомним, что 19 ноября в подвале нижнетагильской многоэтажке произошло короткое замыкание. На место приехали 3 пожарные машины.