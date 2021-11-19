Иск против QR-кодов в Екатеринбурге признали коллективным

После Ивана Волкова в суд поступило еще 200 исков об отмене системы qr-кодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иск против QR-кодов в Свердловской области признали коллективным. В областной суд поступило более 200 заявлений после иска юриста Ивана Волкова.

Об этом в ходе заседания 19 ноября 2021 года заявил председательствующий судья Максим Старков.

Судья долго принимал решение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 150 антиваксеров пришли в здание суда, но не были допущены в зал судебных заседаний. Сам Волков просил дать отвод составу суда, так как в зал не впустили всех пришедших следить за процессом. Однако судья принял решение продолжить заседание.

В итоге иск признали коллективным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что юрист Волков посчитал введение системы QR-кодов в Свердловской области грубым нарушением прав и свобод граждан. Однако власти отметили ему, что ограничительные меры связаны с ростом заболеваемости коронавирусом.

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