Екатеринбуржцы могут сэкономить до 5500 рублей при покупке Xiaomi в «Чёрную пятницу»

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

В салонах Tele2 в Екатеринбурге стартовала традиционная распродажа «Чёрная пятница». В этом году скидки для клиентов будут действовать в розничной сети оператора до 5 декабря. Посетители салонов могут приобрести смартфоны Xiaomiс экономией до 5500 рублей.

Воспользоваться предложением можно при условии приобретения в одном чеке акционного смартфона, страховки на него и тарифа «Мой онлайн +» или «Везде онлайн» с оплаченным трехмесячным периодом. Скидка доступна как новым, так и действующим клиентам оператора.

Кроме того, в период «Чёрной пятницы», с 26 по 28 ноября, екатеринбуржцы смогут купить один из смартфонов Xiaomi со скидкой до 6500 рублей. Подробности акции и перечень моделей, участвующих в распродаже, можно уточнить у продавцов-консультантов в салонах Tele2.

Оператор постоянно расширяет ассортимент оборудования и смартфонов в своей фирменной рознице. В выборе устройств Tele2 анализирует предпочтения абонентов и учитывает их при формировании продуктовой линейки. В качестве партнеров компания выбирает зарекомендовавшие себя вендорыSamsung, Xiaomi, Honor, Huawei.