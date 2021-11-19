В центр Екатеринбурга приехали десять экипажей Росгвардии

Сотрудники Росгвардии проверяют соблюдение коронавирусных мер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центр Екатеринбурга на улицу Пушкина съехались десять экипажей Росгвардии. Большое количество силовиков в одном месте встревожило горожан. Однако, как рассказали «КП-Екатеринбург» в Росгвардии, беспокоится екатеринбуржцам не о чем, так как их сотрудники проверяют соблюдение коронавирусных мер.

- В Екатеринбурге сотрудники ведомства оказывают содействие представителям регионального министерства общественной безопасности в проведении профилактических мероприятий, направленных на соблюдение ограничительных мер, действующих в регионе, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

На прошлой неделе несколько машин Росгвардии также съехались на улицу Пушкина в центре города, чтобы провести рейд по соблюдению коронавирусных мер. Отметим, что подобные рейды проходят регулярно. На них силовики проверяют в частности соблюдение масочного режима и работу COVID-free зон.