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Общество19 ноября 2021 10:10

В центр Екатеринбурга приехали десять экипажей Росгвардии

Силовики проверяют соблюдение коронавирусных мер
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Сотрудники Росгвардии проверяют соблюдение коронавирусных мер

Сотрудники Росгвардии проверяют соблюдение коронавирусных мер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центр Екатеринбурга на улицу Пушкина съехались десять экипажей Росгвардии. Большое количество силовиков в одном месте встревожило горожан. Однако, как рассказали «КП-Екатеринбург» в Росгвардии, беспокоится екатеринбуржцам не о чем, так как их сотрудники проверяют соблюдение коронавирусных мер.

- В Екатеринбурге сотрудники ведомства оказывают содействие представителям регионального министерства общественной безопасности в проведении профилактических мероприятий, направленных на соблюдение ограничительных мер, действующих в регионе, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

На прошлой неделе несколько машин Росгвардии также съехались на улицу Пушкина в центре города, чтобы провести рейд по соблюдению коронавирусных мер. Отметим, что подобные рейды проходят регулярно. На них силовики проверяют в частности соблюдение масочного режима и работу COVID-free зон.