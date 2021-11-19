В Екатеринбурге на допросе рецидивист напал на следователя с ножницами

Напавшего на правоохранителя отправили в изолятор временного содержания. Фото: Валерий Горелых

В Екатеринбурге в отделе полиции №10 34-летний рецидивист на допросе напал с ножницами на следователя. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел 8 ноября 2021 года в отделе на улице Кишиневская, 35/А. Следователь допрашивал местного жителя о фамилии Храмцов, которого подозревают в серии краж в магазинах. При этом мужчина был раньше судим за кражи, мошенничество и грабежи.

- Молодой человек неожиданно схватил ножницы и нанес ими несколько резаных ран следователю. Злоумышленник задержан оперативными работниками на месте происшествия, - рассказал Горелых.

Потерпевшего сотрудника доставили в больницу. Фото: СК по Свердловской области

Потерпевшего сотрудника доставили в больницу. Ему оказали медицинскую помощь, но госпитализация не потребовалась. Храмцова отправили в изолятор временного содержания.

В Следственном комитете по Свердловской области отметили, что мужчине предъявили обвинение по статье 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование). На место происшествия выезжали сотрудники следственного отдела СКР, отдела криминалистики и следователь по особо важным делам.

Эксперты осмотрели место происшествия, допросили потерпевшего и свидетелей. Также назначили судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизу. Кроме того, в отношении обвиняемого пройдет психолого-психиатрическая экспертиза. Дело передали в суд.

- В ближайшее время будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении СК.

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