Фото предоставлено отделом по связям с общественностью «Россети Урал» - «Екатеринбург»

«Россети Урал» - «Екатеринбург» получили паспорт готовности к осенне-зимнему периоду

Минэнерго России подтвердило готовность компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2021/2022 гг. Соответствующий приказ «О результатах оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2021 – 2022 годов» опубликован на сайте ведомства.

В рамках подготовки к периоду низких температур энергетики отремонтировали 48 км линий электропередачи, расчистили от растительности воздушные линии, произвели ремонт 57 шт трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 2 силовых трансформаторов 35 кВ и выше, осуществили диагностику оборудования и ряд других регламентных работ.

На техническое обслуживание и ремонт электросетевых объектов уральской столицы использовано 326,7 млн рублей, на аварийный запас материалов и оборудования - порядка 17 млн руб. без НДС.

За время подготовки к ОЗП энергетики на 100% выполнили годовой план работ по техническому обслуживанию и ремонту электросетевого хозяйства, влияющего на готовность к своевременному реагированию на внештатные ситуации, восстановлению электроснабжения в критических ситуациях и в целом успешному прохождению периода, когда электросетевая инфраструктура работает в условиях минусовой температуры, и потребление электроэнергии значительно возрастает.