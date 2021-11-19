Свердловчанке грозит срок за контрабанду иностранной валюты

Женщину задержали в аэропорту Кольцово Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанке грозит реальный тюремный срок за контрабанду иностранной валюты. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

Во время таможенного контроля в уральском аэропорту Кольцово в Екатеринбурге свердловчанка рассказала, что привезла из Кипра девять тысяч долларов, разрешенные к перевозке по закону. При осмотре доллары сумма оказалась больше – 34 046 долларов США в эквиваленте.

- В объяснении девушка указала, что перевозит с собой личные накопления за последние 5 лет работы, - рассказали в ведомстве.

Так как сумма превышает в 3,5 раза, на пассажирку завели уголовное по факту контрабанды наличной валюты. Ей грозит штраф или лишение свободы до двух лет. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.