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Происшествия19 ноября 2021 9:19

Свердловчанке грозит срок за контрабанду иностранной валюты

Женщина перевозила 34 тысячи долларов, а можно только 10 тысяч
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Женщину задержали в аэропорту Кольцово

Женщину задержали в аэропорту Кольцово

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанке грозит реальный тюремный срок за контрабанду иностранной валюты. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

Во время таможенного контроля в уральском аэропорту Кольцово в Екатеринбурге свердловчанка рассказала, что привезла из Кипра девять тысяч долларов, разрешенные к перевозке по закону. При осмотре доллары сумма оказалась больше – 34 046 долларов США в эквиваленте.

- В объяснении девушка указала, что перевозит с собой личные накопления за последние 5 лет работы, - рассказали в ведомстве.

Так как сумма превышает в 3,5 раза, на пассажирку завели уголовное по факту контрабанды наличной валюты. Ей грозит штраф или лишение свободы до двух лет. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.