В Екатеринбурге продлили срок обсуждения изменений в Генплан до 31 января

Внести предложения по Генплану горожане смогут внести до конца января 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге до 31 января продлили срок обсуждения изменений в проект Генплана на период до 2045 года. Такое решение приняли в администрации города для того, чтобы дать возможность большему количеству горожан подготовить и направить свои предложения по развитию уральской столицы при формировании документа.

- Полученные предложения будут рассмотрены в рамках подготовки Концепции территориального развития уральской столицы в составе Екатеринбургской агломерации, - напомнили в пресс-службе мэрии.

Принятие Генплана намечено на 2024 год, а слушания будут проходить в 2022 и 2023 году. Свои предложения могут внести не только жители города, но и предприятия и организации.

Ранее общественники движения «Мирные жители» разработали удобную карту и сайт, где подробно рассказывается об изменениях Генплана Екатеринбурга. Здесь горожане могут сравнить, как выглядит старый документ и какие изменения предлагает внести в него администрация города.