В Ельцин центре Екатеринбурга рассказали, как будет выглядеть их новогоднее оформление

Праздничное оформление начнется в начале следующего месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ельцин-центре Екатеринбурга начинается подготовка к Новому году, и в руководстве задумались над праздничным оформлением площадок. По словам представителей музея, в этом году организаторы запланировали украсить помещение со слоганом «В Новый год все по-новому», они откажутся от масштабной закупки новых игрушек и елок в пользу экологии и используют уже имеющиеся материалы.

- Мы не хотим приумножать хлам, а собираемся творчески переосмыслить и переработать те вещи, которые у нас уже есть. Например, перед входом в центр мы установим самодельный остов елки, а внутри мы поместим игрушки собственного производства, - рассказывают «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Ельцин-центра.

Также в зоне атриума появится целая инсталляция из различных самодельных игрушек из картона, бумаги и других подручных материалов, в ее создании могут поучаствовать все желающие жители Екатеринбурга. Праздничное оформление начнется в начале следующего месяца, и уже к 20 декабря здание засияет новогодними огоньками.