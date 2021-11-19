В Каменск-Уральский идет непогода

В город придет тепло, на дорогах будет гололед Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском ожидается ухудшение погодных условий. По данным Гидрометцентра 20 ноября, в субботу, столбик термометра опустится до -6 ночью днем и до -2 днем, в воскресенье минимальная температура будет составлять -5. Погода будет пасмурной с небольшим снегом. В городе ожидается гололедица.

Городское ГИБДД предупреждает водителей о наступление гололедов и рекомендует соблюдать дистанцию между машинами, не выполнять резких и не обдуманных маневров, а также чистить фары и не превышать скорость.

Напомним, что синоптики пообещали свердловчанам потепление до +1 градуса. Ожидается изморозь и небольшой снег, который пройдет местами. Кроме того, прогнозируется сильный ветер до 15 метров в секунду.