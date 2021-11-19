Свердловчанина подозревают в применении силы к инспектору охотнадзора

Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителя Режевского района подозревают в применении силы к инспектору охотнадзора. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области.
Инцидент произошел в октябре 2021 года. У сотрудников отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира была информация, что в окрестностях села Черемисского неизвестные с помощью света фар машин загоняли животных, чтобы на низ потом поохотиться.
- В ходе проверки поступившей информации инспекторы охотнадзора стали досматривать остановленные ими автомобили на предмет наличия незарегистрированного оружия и туш животных, - говорится в сообщении прокуратуры.
Сотрудники остановили машину, в которой находился пьяный 44-летний подозреваемый. Мужчина не был причастен к незаконной охоте, но начал проявлять агрессию.
Его подозревают по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следственный комитет выполняет необходимые мероприятия, собирает и закрепляет доказательства. Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка