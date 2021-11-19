Свердловчанина подозревают в применении силы к инспектору охотнадзора

Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Режевского района подозревают в применении силы к инспектору охотнадзора. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области.

Инцидент произошел в октябре 2021 года. У сотрудников отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира была информация, что в окрестностях села Черемисского неизвестные с помощью света фар машин загоняли животных, чтобы на низ потом поохотиться.

- В ходе проверки поступившей информации инспекторы охотнадзора стали досматривать остановленные ими автомобили на предмет наличия незарегистрированного оружия и туш животных, - говорится в сообщении прокуратуры.

Сотрудники остановили машину, в которой находился пьяный 44-летний подозреваемый. Мужчина не был причастен к незаконной охоте, но начал проявлять агрессию.

Его подозревают по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следственный комитет выполняет необходимые мероприятия, собирает и закрепляет доказательства. Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения.

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