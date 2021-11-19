Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 ноября 2021 8:42

В подвале нижнетагильской многоэтажки произошло короткое замыкание

На место приехало три пожарные машины
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На место ЧП прибыли три пожарных автомобиля. Фото: предоставлено пабликом "Инцидент Нижний Тагил" в ВК

На место ЧП прибыли три пожарных автомобиля. Фото: предоставлено пабликом "Инцидент Нижний Тагил" в ВК

В подвале нижнетагильской многоэтажки по адресу Черноисточинское шоссе, 23, произошло короткое замыкание. Об этом сообщили «КП-Екатеринбург» ГУ МЧС Свердловской области.

19 ноября в 11:48 жители домов пожаловались на запах гари. На место оперативно приехали пожарные и установили, что в электросетях, которые находятся в подвале дома, произошло короткое замыкание.

- Проблему устранили 10 огнеборцев, - добавили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге из 16-этажного дома из-за пожара эвакуировали более 60 человек, из них 6 детей. Огонь разгорелся в квартире на втором этаже.