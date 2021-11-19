В подвале нижнетагильской многоэтажки произошло короткое замыкание

На место ЧП прибыли три пожарных автомобиля. Фото: предоставлено пабликом "Инцидент Нижний Тагил" в ВК

В подвале нижнетагильской многоэтажки по адресу Черноисточинское шоссе, 23, произошло короткое замыкание. Об этом сообщили «КП-Екатеринбург» ГУ МЧС Свердловской области.

19 ноября в 11:48 жители домов пожаловались на запах гари. На место оперативно приехали пожарные и установили, что в электросетях, которые находятся в подвале дома, произошло короткое замыкание.

- Проблему устранили 10 огнеборцев, - добавили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге из 16-этажного дома из-за пожара эвакуировали более 60 человек, из них 6 детей. Огонь разгорелся в квартире на втором этаже.