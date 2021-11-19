В Свердловской области осудили женщину, которая подожгла дом новой девушки экс-любовника

Четыре года горе-поджигательница проведет за решеткой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области осудили женщину, которая подожгла дом, в котором спал ее бывший любовник со своей новой девушкой. Об это сообщает региональная прокуратура.

Преступница познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и жила с ним с 2017 по 2018 год. После расставания она преследовала его и угрожала его новым девушкам. В 2019 у него начались отношения с жительницей поселка Ключевск.

- Летом 2019 года, в ее адрес от осужденной стали поступать угрозы и оскорбления с требованиями о прекращении отношений с ее бывшим сожителем, - рассказали в ведомстве.

Злоумышленница присылала женщине злобные сообщения, рисовала могильные кресты на ее заборе, а затем подожгла сарай, пожар от которого перешел на дом, в котором спали потерпевшие. Случай повторился через месяц, огонь уничтожил все хозяйство.

- Общий материальный ущерб от двух поджогов превысил 4,5 миллионов рублей, - добавили в прокуратуре Свердловской области.

Суд назначил поджигательнице наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительную колонию общего режима.