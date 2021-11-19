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Происшествия19 ноября 2021 8:31

Ссора в Ханты-Мансийске окончилась стрельбой

Общественный порядок нарушали два подростка
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На место ЧП вызывали наряд полиции

На место ЧП вызывали наряд полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийске ссора подростков 18 и 17 лет окончилась стрельбой. Ссора произошла возле одного из домов по улице Озерной. Услышав выстрелы, местные жители вызвали наряд патрульно-постовой службы. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Экипаж незамедлительно выехал на место ЧП. Оказалась, что повздорили два молодых человека, и один из них дважды выстрелил в ногу оппоненту из пневматического пистолета, нанеся легкие повреждения.

В полиции возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Побои». Агрессивному молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.