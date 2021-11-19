В Нижнем Тагиле в 2022 году благоустроят парк Металлургов

Благоустройство парка начнется в апреле и закончится в сентябре 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в 2022 году планируют благоустроить парк Металлургов за 95 миллионов рублей. Об этом сообщает TagilCity.ru.

В первый этап работ демонтируют сцену, чаши фонтана и туалеты. Также снимут дорожное покрытие и малые архитектурные формы. После этого подрядчик должен будет отремонтировать тротуары и разработать планировку местности.

В парке появится новая детская площадка, зона для зрителей перед сценой и спортивная площадка с тренажерами. Кроме того, на территории объекта установят камеры видеонаблюдения. Также планируется оснастить отремонтированный фонтан и вход в парк подсветкой. Помимо этого, подрядчик должен будет установить малые архитектурные формы.

В документации сказано, что благоустройство парка начнется в апреле и закончится в сентябре 2022 года. Заявки от подрядчиков будут принимать до 2 декабря 2021 года.

Ранее, 26 октября 2021 года в Нижнем Тагиле прошло торжественное открытие обновленной набережной «Тагильская лагуна-2». Там благоустроили больше 60 тысяч квадратных метров. На территории появился игровой комплекс «Автогородок», в котором дети могут с педагогами изучать правила дорожного движения.

А для подростков сделали зону юного техника, где разместили площадки для запуска радиоуправляемых самолетов и ракет и бассейн для запуска моделей судов. Также появились зоны для игр в волейбол, баскетбол, минифутбол и скейт-парк. Однако вандалы вскоре разрисовали гранитную плитку на новой набережной и повредили детские домики.

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