Суд рассмотрит иск свердловского юриста против QR-кодов

Юрист уверен, что система qr-кодов нарушает права граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 ноября 2021 года Свердловский областной суд рассмотрит иск юриста Ивана Волкова против введения системы QR-кодов в регионе. Волков выдвинул иск к свердловским властям, так как считает, что новая система ограничений ущемляет права граждан.

По словам Ивана Волкова, в Свердловской области не были введены режимы ЧС и ЧП, поэтому полномочий у главы региона для введения системы QR-кодов не было.

- Происходит сегрегация: одним можно ходить везде, другим двери в отдельные учреждения закрыты, - рассказывает Иван Волков «КП-Екатеринбург». – Почему, когда я прихожу за сыном в спортивный центр, меня туда не пускают?

Руководство Свердловской области отреагировало на иск юриста (документ, кстати, составлен на 20 страницах). В Департаменте информационной политики региона сообщили, что мера по созданию свободных от коронавируса зон связана с существенным ростом заболеваемости коронавирусом.

- Все принимаемые по решению оперштаба документы, в том числе поправки в указ о зонах свободных от COVID-19, проходят тщательную проверку, - подчеркнули в Департаменте информационной политики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юрист подал в суд на свердловского губернатора из-за QR-кодов. Иван Волков считает, что власть грубо нарушает права граждан (подробнее)

Свердловские власти отреагировали на скандальную инициативу юриста. В ситуацию сначала вмешался областной суд, а потом руководство региона (подробнее)