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Недвижимость19 ноября 2021 8:06

ЕМУП «Спецавтобаза» получила в аренду участок под мусорный центр рядом с Верхней Пышмой

Договор долгосрочной аренды направлен региональному оператору
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мусорный центр появится под Верхней Пышмой

Мусорный центр появится под Верхней Пышмой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Верхней Пышмы сдала в длительную аренду земельный участок рядом с действующим полигоном «Северный» под строительство мусорного центра «Екатеринбург-Север».

Договор долгосрочной аренды уже направлен регоператору по обращению с ТКО, об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Срок аренды сейчас составляет три года, а ежегодные арендные платежи составят 5,5 миллиона рублей. ЕМУП «Спецавтобаза» - единственный заявившийся на торги претендент.