ЕМУП «Спецавтобаза» получила в аренду участок под мусорный центр рядом с Верхней Пышмой

Мусорный центр появится под Верхней Пышмой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэрия Верхней Пышмы сдала в длительную аренду земельный участок рядом с действующим полигоном «Северный» под строительство мусорного центра «Екатеринбург-Север».
Договор долгосрочной аренды уже направлен регоператору по обращению с ТКО, об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Срок аренды сейчас составляет три года, а ежегодные арендные платежи составят 5,5 миллиона рублей. ЕМУП «Спецавтобаза» - единственный заявившийся на торги претендент.