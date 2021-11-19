ЕМУП «Спецавтобаза» получила в аренду участок под мусорный центр рядом с Верхней Пышмой

Мусорный центр появится под Верхней Пышмой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Верхней Пышмы сдала в длительную аренду земельный участок рядом с действующим полигоном «Северный» под строительство мусорного центра «Екатеринбург-Север».

Договор долгосрочной аренды уже направлен регоператору по обращению с ТКО, об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Срок аренды сейчас составляет три года, а ежегодные арендные платежи составят 5,5 миллиона рублей. ЕМУП «Спецавтобаза» - единственный заявившийся на торги претендент.